Avrupa Şampiyonası'na Gitmek İçin Büyük Bir Şansımız Var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun
, hedeflerinin 2019 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'na (EuroBasket 2019) namağlup olarak gitmek olduğunu söyledi.
Milli takımın, EuroBasket 2019 Elemeleri B Grubu'nda 17 Kasım Cumartesi günü Polonya
ile deplasmanda 21 Kasım Çarşamba
günü ise Belarus
'la Kayseri
'de yapacağı son iki maç öncesi Tryp By Wyndham İstanbul
Airport Otel'de medya günü gerçekleştirildi.
Grupta dört maçlarını kazandıklarını ve lider olduklarını belirten Memnun, büyük bir avantaja da sahip olduklarını belirterek, "Amacımız birinci olarak ve mağlubiyet almadan Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için büyük bir şansımız var. İyi bir kamp geçirip Polonya'ya gideceğiz. Onların hiçbir iddiası kalmadı ama sonuçta milli maç. Onlar da milli duygularla oynayacak. Zor bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı. İspanya
'da düzenlenen FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan Memnun, "Bunun hayal kırıklığı var. Tam olarak insanların üzerinden bu daha atılmamış. Hazırlıklarımızı yansıtamamıştık. Yeni arkadaşlarımız var aramızda. Yeni bir motivasyon, yeni yüzlerle buradayız. Bu arkadaşların hepsi oyuncu havuzumuzun içindeydi." diye konuştu.
Hakemlere tepki
Ekrem Memnun, hakemlerin milli takımın pivotu Kuanitra Holingsvorth'e çaldığı faullere de tepki gösterdi.
Holingsvorth'un çok faul problemine girmesiyle ilgili gelen soruya Memnun, şu cevabı verdi:
"Ben sizin gibi düşünmüyorum. Holingsvorth bizim maçlarımızda çok az faulle oynuyor. Bu, tamamen hakemlerle ilgili bir durum. Dünya sıralamasında 6. olmuş bir takımın en iyi oyuncusunu oyunda tutmamak için özellikle çaba gösteren hakemler. Bunlar FIBA'nın hakemleri. Böyle bir soru gelmese kesinlikle bu konu hakkında konuşmak istemezdim. Hakemlerden sağlam bir darbe yediğimizi düşünüyorum. Türk Milli Takımı
'nın en iyi oyuncusu sahada kalmasın diye normalde 3 faul yapan oyuncumuza 5 faul çalıyorlar. Bu konuyu konuşmak istemiyordum ama damarıma bastınız. Bunu konuşacak başka insanlar var. Onların konuşması lazım." Işıl Alben
: "Avantajımızı korumak istiyoruz"
A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, gruptaki avantajlarını önlerindeki iki maçta da korumak istediklerini aktardı.
Polonya'nın iddiası kalmamasına rağmen iyi bir takım olduğunu vurgulayan Işıl, "Grupta çok büyük bir avantajımız var. Bu avantajımızı korumak istiyoruz. Polonya sert bir rakip. Evinde sert oynuyor. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Polonya'da kazandıktan sonra Kayseri'de son maçımızdan da galip ayrılmak istiyoruz. Kayseri basketbolu çok seviyor. Bizim için onların desteği çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hazırlıklar sürdü
Milli takım, Polonya maçının hazırlıklarını kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü.
Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Çin
'de forma giyen Kuanitra Holingsvorth antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun 15 Kasım Perşembe günü takıma katılacağı bildirildi.
Ekrem Memnun,Polonya,Avrupa