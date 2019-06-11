"Avrupa Şampiyonası'nda en az 2 madalya bekliyoruz"

Kaynak: AA

Serbest Dalış Milli Takımı Antrenörü Cenk Devrim Ulusoy, 17-23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda en az iki madalya hedeflediklerini söyledi.Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu koordinesiyle çeşitli branşlardan 10 milli yüzücü ve 2 milli takım antrenörü, Tekirdağ Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda kampa girdi.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Milli Takımı Antrenörü Cenk Devrim Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım aday kadrosu oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.Antrenör Ulusoy, "6 kadın, 4 erkek sporcuyla çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Uzun bir kamp süreci geçirdik. En iyi dereceleri yapan ve barajları geçen 10 sporcumuzu şampiyonaya hazırlıyoruz. Aslında kadromuz yeni, gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadro, bundan dolayı hedefimiz sporcularımıza tecrübe kazandırmak." diye konuştu.Türkiye'nin başarılı antrenörler ve yetiştirdikleri sporcularla su altında başarılara imza atacağını ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:"Öncelikle tecrübe ama sporculuk sadece sahada değil dışarıda da çok önemli. Bunu da aşılayabilmek bizim için önemli. Bizler buralarda Türkiye'yi, ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Bu yıl da madalya beklentimiz var. En az 2 madalya bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu beklenti çok daha yukarılara çıkacaktır.Türkiye yakın zamanda su altında adından söz ettirecektir. Bu yıl başlayacaktır. İlk adım olarak kapalı alanda havuzda yapılan serbest dalış branşlarında. Derin dalış branşında güçlü bir takıma sahibiz ama havuzda tabanı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Federasyon başkanımızın katkılarıyla daha fazla kamp süreci yaşıyoruz ve bu kamplarda da sporcularımızdan güzel dereceler çıkıyor."Milli yüzücü Görkem Gedik de Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı.İstanbul'da 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'na 12 ülkeden 75 sporcunun katılması bekleniyor.