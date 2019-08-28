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Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi spor kulübü sporcularından Şüheda Yangın, Yıldızlar Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

28.08.2019 13:50 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi spor kulübü sporcularından Şüheda Yangın, Yıldızlar Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Şüheda Yangı'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Tuna, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılmakta olan Yıldızlar Milli Takım Avrupa Şampiyonası seçmesinde 33 kilo bayanlarda Şüheda Yangın birinci olarak İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Aynı turnuvada 37 kilo erkeklerde yarışan Mehmet Aşçı ise 3. olarak ülkemizi ocak ayında yapılacak olan uluslararası turnuvada temsil edecek. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Dodurga, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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