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Avrupa şampiyonasında dereceye giren sporcular Vali'ye çıktı

Antalya'da düzenlenen Ashihara Karate Avrupa Şampiyonası'na ay yıldızlı forma altında dereceye giren sporcular başarılarını Vali Erdoğan Bektaş'la paylaştı.

26.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:34Avrupa şampiyonasında dereceye giren sporcular Vali'ye çıktı
'da düzenlenen Ashihara Karate Şampiyonası'na ay yıldızlı forma altında dereceye giren sporcular başarılarını Vali Erdoğan Bektaş'la paylaştı.

19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Ashihara Karate Avrupa Şampiyonası'nda Zonguldaklı sporcular Hazal Çatma, Sude Erdoğan, Havvanur Velioğlu Avrupa şampiyonu, Bekir Kaya Avrupa ikincisi, İlayda Kara, Oktay Ören ve Mahmut Cin Avrupa üçüncüsü olarak büyük başarıya imza atmıştı.

Zonguldak kafilesi ayağının tozuyla Gençlik ve İl Müdürü Hakan Yüksel önderliğinde antrenör Bülent Çiçek ve sporcular Vali Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Erdoğan Bektaş'a başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Antrenör Bülent Çiçek şampiyona hakkında bilgiler vererek gelecekteki hedeflerini açıkladılar.

Vali Erdoğan Bektaş ise başta antrenör Bülent Çiçek olmak üzere dereceye giren tüm sporcuları kutlayarak çeşitli ödüller verdi. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Sude Erdoğan, Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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