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Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya

İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

21.07.2019 13:50 Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya
İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8: 17.51'lik en iyi derecesini koşarak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ömer Amaçtan'ı ve antrenörü Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(Erhan Kan/İHA)
Kaynak: İHA
Avrupa, İsveç, Güncel

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