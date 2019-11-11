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Avrupa şampiyonu boksör Elif Güneri fidan dikti

Kadınlarda Avrupa boks şampiyonu Elif Güneri, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fidan dikti.

11.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:54
Kadınlarda boks şampiyonu Elif Güneri, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 'ün ilçesinde fidan dikti.
Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli sporcu, annesiyle Beştepeler mevkisinde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.
Törende, milli sporcu Güneri ve diğer katılımcılar, çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.
"Ülkemizin her alanda yanındayız"
Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine işaret ederek bu programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Her zaman ülkesinin yanında olduğunu vurgulayan Güneri, "Ülkemizin her alanda yanındayız. Doğaya da destek oluyoruz. Bugün bir rekor kırıldı. Ben de buna destek olmak için geldim. Mutluyum, gururluyum, ülkemi her alanda temsil ettiğim için. Hem ringde hem de doğada ülkemiz için el eleyiz." diye konuştu.
Etkinliğe annesiyle geldiğini aktaran Güneri, çok sayıda fidan diktiğini kaydetti.
Avrupa şampiyonu boksör Elif Güneri fidan dikti

Elif Güneri, Safranbolu, Karabük, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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