Avrupa Şampiyonu Boksör Gözünü Dünya Şampiyonluğuna Dikti

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57

ORHAN YOLDAŞ - Babasının teşvikiyle spora başlayan ve kısa sürede önemli başarılara imza atarak boksta Avrupa şampiyonluğuna kadar ulaşan milli sporcu Hatice Akbaş, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor.Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Hatice, babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında boks, kick boks ve muay thai branşlarında çalışmalara başladı.Muay thai branşında Türkiye ve Balkan, kick boksta da Türkiye şampiyonluğu elde eden Hatice Akbaş, 2016'da Ordu'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldızlarda 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.Geçen yıl düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası'nda yıldız bayanlar kategorisinde 48 kiloda şampiyonluk elde eden 17 yaşındaki sporcu, bu yıl ise boksta katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında istediği performansı sergileyemeyerek elendi.Boksa yönelen ve bu branşta dünya şampiyonluğuna adına yazdırabilmek için yoğun tempoda çalışan Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olabilmek için büyük gayret harcadığını söyledi.Akçadağ Belediyesine ait bir iş hanının bodrum katında antrenmanlarını sürdüren Hatice, bu yıl katıldığı uluslararası yarışmalarda hedefine ulaşamadığını ancak pes etmediğini dile getirerek, "Bu yıl uluslararası alanda istediğim dereceyi kazanamadım. Şampiyonalardaki rakiplerimin biri Avrupa diğeri ise dünya şampiyonu oldu. 2019'da düzenlenecek şampiyonalara sıkı bir tempoyla hazırlanıyorum. Gelecek yıl katılacağım uluslararası şampiyonalarda derece elde edeceğime inanıyorum. Hırs yaptım, gelecek yıl güzel dereceler yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.Hatice'nin babası ve antrenörü Kerem Akbaş ise kızının elde ettiği başarılarla gururlandığını söyledi.Bu yılın kendileri için şansız geçtiğini belirten Kerem Akbaş, "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Katılacağımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmeyi hedefliyoruz. Müsabakalara hazırlık sürecinde Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın büyük desteklerini gördük, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.Akbaş, kızının dereceler elde etmesinde katkıları bulunan Genç Kız Boks Milli Takım antrenörlerine de teşekkür etti.