Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - Yağmur YETİMOĞLU/ İSTANBUL, - Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı kazanan Derin Toparlak, "Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak" dedi.

Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Bir sonraki hedefinin gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu ifade eden Derin Toparlak, "Avrupa Şampiyonası'nda yakalanan başarıların ardından gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve 2021 yılında yapılacak olan Dünya Oyunları'na gitmeyi istiyorum. Tabii ki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Sporda aile desteğinin önemine vurgu yapan Toparlak, "Lise 1'deydim, yüzmeye tamamen hobi amaçlı başladım. Sonra birden bire ben de nasıl olduğunu anlamadım ve kariyer haline dönüştü. Aileler her sporda gerçekten en önemli faktörlerden biri. Eğer aileler çocuklarının daha sağlıklı ve iyi bir geleceği sahip olmasını istiyorlarsa çeşitli spor dallarına yönlendirebilirler. Paletli yüzme ve yüzme de bu sporlardan. Sonuç olarak bütün şampiyonlar aileler tarafından destekleniyor" diye konuştu.

Gençler kategorilerinde kazanılan madalyaların kendileri için öncü olduğunu ve daha sonra kendi başarısının geldiğine dikkat çeken Derin Toparlak, "Bu spor zaten ilk başta gençlerle başladı. Genç arkadaşlarımızın son yıllarda aldıkları madalyalarla biz de ilerlemeye başladık. Onlar sayesinde ilk madalyalar alındı, sonra ben büyüklerde de ilk madalyayı aldım. Zaten benim başladığım zamandan beri ilk hedefim buydu. Gerçekten çok güzel bir duygu, biz yıllardır dünya şampiyonlarıyla yarışıyoruz, hep onları geçmeyi hedefliyorduk ve sonunda bu gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Şampiyonanın Gümüş madalya aldığı 1500 Metre Su Üstü yarışının yapılacağı gün hasta bir şekilde uyandığını söyleyen genç yüzücü, "Sabah çok erken bir saatte hasta bir şekilde uyandım. Kimsenin morali bozulmasın diye bunu herkese de söyleyemedim. Ancak dışardan da belli oluyordu. Sabah havuza gittik, neyseki yarış yoktu, sadece ısınmak için havuza girdim. Ondan sonra öğlen yemeği yedik ve ben kendimi dinlenmeye verdim. Yarış seansı geldiğinde havuza gittik yine çok iyi durumda değildim ama yapacağımız bir şey yoktu, moralimizi yüksek tutmalıydık. Çünkü yarışın her türlü yüzülmesi gerekiyordu. Daha sonra ısınmaya girdim, dışarıda kötü hissetmeme rağmen ısınmada kendimi çok kötü hissetmiyordum, yüzüşümde de herhangi bir sıkıntı yoktu. Yarış için giyindik, hazırlandık. Yarış öncesi de ayakta kalmaya çalışıyordum. Aslında bu durum heyecanımın azalmasına da yardımcı oldu. Canberk ağabeyin desteği de çok önemliydi, sağ olsun" dedi.

Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu ise Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası öncesinde zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade ederek, "Bizim sürecimiz zor bir süreçti ama biz en başta hedefimizi koyduk ve bu hedefe inandık. Bu yolda yapmamız gereken her şeyi yaptığımızı aldığımız madalya bize gösterdi. Tabii sadece hazırlanma süreci değil, Yunanistan'da olan Avrupa Şampiyonasında oradaki durumumuz bizim için en önemlisiydi. Yüzdünüz yüzdünüz, daha sonra sonunu en iyi şekilde yerine getirmek istiyorsunuz. O süreçte de stresi biraz daha hissettik. O kadar madalya kazanmış sporcu arasından hiç madalyamız yokken bir yarışa girdik ve rakiplerimiz bu kadar yukarıda olmasına rağmen biz inandığımız şey için sonuna kadar savaşımızı verdik. Kendimizi çok iyi hazırlandık, güzel bir stratejimiz vardı. Derin'in de dediği gibi yarış öncesi büyük bir sıkıntı yaşadı ancak madalya almayı başardı be bu da onun hedefine ne kadar inandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Katıldıkları her yarışta hedeflerinin birincilik ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "Biz girdiğimiz her yarışa en iyisi için gidiyoruz çünkü ülkemiz için en iyisini yapmak ve birinci olmak istiyoruz. Ancak bizi de fiziksel anlamda ister istemez alta çeken durumlar olsa da motivasyonumuz çok yüksekti. Bu bize engel olmadı ve yine oraya çıkarken en iyisini almak için çıktık. Aldığımız madalya, Büyükler Şampiyonası'nda alınmış ilk madalyaydı ve amacımız rakiplerimizle iyi bir şekilde mücadele etmek oldu. Belki birinci olabilirdik ama aldığımız madalya ve sonuç bizim için gurur verici" şeklinde konuştu.

2020'de Rusya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'ndaki hedefleri hakkında da konuşan Babaoğlu, "Bundan sonra Dünya Şampiyonası var ona daha iyi hazırlanacağız. Aldığımız madalyalar bizim için yeterli değil. Girdiğimiz her yarışta hedefimiz birincilik olacak. Bizi daha sert bir süreç bekliyor. İnşallah oradan da güzel sonuçlarla döneceğiz. Rusya'daki yarışlar biraz daha sert geçiyor. Ruslar biraz daha iyi hazırlanıyor. Bu sporda ekol ülkelerden biriler. Ancak bizim Yunanistan'da geride bıraktığımız ve 3'üncü olan sporcu da Rus'tu. Onun da beklemediği durumlar olmuştu ve beklemedikleri bir sonuç almışlardı. Onlar da şampiyonaya iyi hazırlanacak ama biz kimseye göre değil sadece hedefimize göre yola çıkacağız. Başarılı olursak da inşallah bu sayede olacak diye inanıyorum" diye konuştu.