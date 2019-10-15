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Avrupa şampiyonu Golbol Milli Takımı yurda döndü

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı altın madalya ile tamamlayan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, yurda döndü.

15.10.2019 16:54
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı altın madalya ile tamamlayan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, yurda döndü.
Finalde İsrail'i 8-6 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile federasyon yetkilileri, sporcu yakınları ve vatandaşlar Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.
Karşılamada sporcular, federasyon yetkililerinin hazırladığı, "Avrupa şampiyonluğunu Barış Pınarı Harekatı şehitlerine ve tüm Mehmetçiğimize armağan ediyoruz." yazılı pankartla fotoğraf çektirdi.
Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, havaalanı çıkışında yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum. Çok çalıştık, büyük emek verdik ve zorlu finalde şampiyon olduk. Şampiyon olmayı askerlerimiz için istiyorduk. Buna inanadık ve başardık. Ülkemize şampiyonluğu getirdiğimiz için çok mutluyuz. İstiklal Marşı okununca tarifi imkansız... Bunun için mücadele ettik, tarif edilemez bir mutluluk yaşadık." diye konuştu.
Avrupa şampiyonu Golbol Milli Takımı yurda döndü

Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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