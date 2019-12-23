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Avrupa şampiyonu halterci Böcek'i ziyaret etti

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan halterci Aleyna Kaymaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

23.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:52 Avrupa şampiyonu halterci Böcek'i ziyaret etti
Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan halterci Aleyna , Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böcek, İsrail'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kızlar 15 yaş altı 81 kiloda 3 kategoride altın madalya elde eden Aleyna Kaymaz'ı makamında ağırladı.
ASAT Gençlik ve Kulübü haltercisi Kaymaz'ı kutlayan Böcek, şampiyon sporcuya kol saati hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, Aleyna'yı doğduğu günden beri tanıdıklarını, elde ettiği başarının ülke ve şehir adına önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa, Kaymaz, Güncel

Kaynak: AA

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