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Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyor

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğu elde eden Yusuf Fehmi Genç, dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu...

12.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:02Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyor
'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğu elde eden Yusuf Fehmi Genç, dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını söyledi.
Şampiyonanın ardından memleketi Ordu'ya gelen Yusuf Fehmi Genç için Gençlik ve İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.
Kalabalık bir grup tarafından karşılanan şampiyon sporcu daha sonra İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan başarılı sporcu, şampiyonada İstiklal Marşı'nı okuttuğunu belirterek, bunun ülkesi ve ailesi adına gurur verici olduğunu ifade etti.
Böylesine önemli bir şampiyonadan dereceler alarak döndüğü için gururlu ve mutlu olduğunu aktaran Yusuf Fehmi Genç, "Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum. İnşallah olimpiyatlarda da kendimi görmek istiyorum. Hedefim 2024 olimpiyatları. Bunun içinde çok çalışıyorum." dedi.
Halter Antrenörü Cumali Tekin ise sporcusunun başarısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Özellikle Avrupa rekoruyla elde edilen başarı bizleri ayrıca sevindirdi." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de sporcunun azmi ve kararlılığıyla bu günleri yaşadığını söyledi.
Sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğunu dile getiren Genç, "Yusuf kardeşimiz Türk bayrağımızı en üstte dalgalandırdı. Kendisi gerek efendiliği ile gerekse okuldaki başarısıyla da örnek bir sporcudur." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Mustafa Genç, başarılı halterciyi altınla ödüllendirdi.

Naim Süleymanoğlu, İsrail, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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