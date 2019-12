Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi'nin hedefi olimpiyat madalyası

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, "Kendimi 2024 Paris Olimpiyatları'nda görmek ve güzel dereceler yapmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. İnşallah bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum." dedi.İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yusuf Fehmi Genç, sevincini Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla yaşıyor.Daha önceden silkmede dünya şampiyonluğu da bulunan Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da şampiyonluk müsabakasında yaşadığı duyguları paylaştı.17 yaşındaki genç halterci, şampiyonada son hakkına silkmede 152 kiloda girdiğini belirterek, "Kendime güvenmiştim. Yapabileceğime inanıyordum. Yaptıktan sonra ülkem, ailem, sevdiklerim ve kendi adıma mutlu oldum, gururlandım. Kürsüde İstiklal Marşı'mız okundu, hep birlikte okuduk. Arkadaşlarımızla birlikte herkesi ayağa kaldırmayı başardık ve Türk'ün gücünü herkese gösterdik. Koparmada 117 kilo yaptım, Avrupa üçüncüsü oldum. Silkmede 152 kilo yaptım, Avrupa birincisi oldum. Toplamda ise 269 kilo yaparak Avrupa birinciliğini elde ettim. Silkme ve totalde Avrupa rekoru kırarak derece yapmış oldum." ifadelerini kullandı.Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını dile getiren Genç, hedefini gerçekleştirdiğini kaydederek, şunları söyledi:"4 yıla yakın halter sporu ile uğraşıyorum. Daha öncesinde 3 yıl güreş sporu ile ilgilendim ve ardından halter sporuna geçiş yaptım. Türkiye şampiyonalarına katıldım. Çok sayıda Türkiye derecelerim var. Sonra kendimi geliştirdim daha yerlere geldim. 2019 yılı Mart ayında Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada dünya şampiyonu oldum. Ara vermeden Yıldızlar Avrupa Şampiyonası kampına gittim. 3,5 aylık bir kamp süreci oldu. Gerçekten çok zorlandık ama başardık, Avrupa şampiyonasında rekor kırarak birinci oldum.""Köyde halter seti ile çalıştım" Spor merakının aileden geldiğini anlatan Yusuf Fehmi Genç, şunları söyledi:"Spor aileden gelme, dayım kaleciydi. Çocukluğumdan bu yana ailede spor ile ilgilenen birileri vardı. Benimde spor merakım oradan geliyor. Aile desteğim de çoktu. Bugünlere gelene kadar ailem destek çıktı bana. Halter sporuna başladığımda fındık dönemi gelmişti. Bir hafta fındık toplamamız gerekiyordu. Babam antrenmanlarda derecem düşmemesi için halter seti aldı. Köyde halter seti ile çalıştım. Annem, babam ve çevrem beni halterde sürekli olarak destekliyor. Ailenin desteği gerçekten çok önemli. Her zaman elimden tutan annem ve babam oldu.""Tesadüfen başladığım bir sporda dünya şampiyonu oldum"Yusuf Fehmi Genç, halter sporuna tesadüfen başladığını da ifade ederek, şunları söyledi:"9. sınıfta güreşi bıraktıktan sonra okulda beden eğitimi öğretmenimin yanına gittim. 'Hocam beni bir spora verebilir misiniz?' dedim. O da halteri önerdi. Salona geldiğim zaman izledim dikkatimi çekti. Arkadaşlarım halter kaldırıyordu. Çok dikkatimi çekti. Ağırlık sporunu merak ediyordum. Halterin ne olduğunu bilmiyordum. Güzel bir görüntüsü verdi. Dikkatimi çekti. Gün boyu izledim. Diğer günler antrenmanlara başladım. Hocam iyi olduğumu hissetti ve beni başlattı. Güzel yerlere geldim. Tesadüfen başladığım bir sporda daha sonra dünya şampiyonu oldum."Genç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kendini görmek istediğini ifade ederek, "Gençler Dünya Şampiyonası'na seçildim. Kamp eğitim merkezinde tekrar çalışıp, güzel bir derece almayı hedefliyorum. Kendimi 2024 Paris Olimpiyatları'nda görmek ve güzel dereceler yapmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Benim yaşımdan küçük çocuklar var. Onların bu spora teşvik ediyorum. Madalyalarımı onlara göstererek onların halter sporuna heveslendirmek istiyorum." şeklinde konuştu.Ailenin mutluluğuOğlunun şampiyonluğuyla gururlanan anne Zehra Genç ise karşılaşmaları büyük bir heyecanla izlediklerini belirtti.Her zaman oğlunu dualarla maça, kampa uğurladığını anlatan Genç, "Onun başarısı bizi çok mutlu etti. Yusuf şampiyonadayken çok heyecanlandık. Tüm akrabalar çok heyecanlandı. Kazandığı anda çok daha fazla heyecanlandık." dedi.Şampiyon sporcunun babası Hüseyin Genç de çocukluğunda oğluyla birlikte spor yaparak zaman geçirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:"Spor alanında ailede dayısı her zaman ön plandaydı. Yusuf'a sporda her zaman destek veriyoruz. Yeri geldiğinde eve halter seti aldık, evde çalışarak takviye yaptı. Evde de çalıştı, antrenman salonunda da çalıştı. Yaşantımızın içindeydi spor. Yusuf'a da çocuk yaşta şınav, mekik çekmeye teşvik ettim. Parklarda spor malzemeleri ile uğraşıyorduk ve birlikte zaman geçiriyorduk."4 yıla birçok şampiyonluklar sığdırdıÜnye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Halter Antrenörü Cumali Tekin, Yusuf Fehmi Genç'in 4 yıl önce halter sporuna başladığını belirterek, "Okulunda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi bize geldi. İlk gün kararsızdı. Halter sporunun da nasıl bir şey olduğunu da bilmiyordu. Salonu ziyarete geldi. Birinci gün izledi. İkinci gün antrenmanlara başladık. Ben kendisine bu sporu yapabileceğini, ileride iyi bir yere gelebileceğini söyledim. Spora başladıktan sonra da hızlı bir şekilde devam ettik. 4 yıldır ara vermeden çalışıyoruz. Antrenmanlarını aksatmadan devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.Milli Halterci Genç'in 4 yıllık süreçte bir çok şampiyonluk kazandığını anlatan Tekin, şunları söyledi:"4 yıllık süreçte de il birinciliği, Türkiye şampiyonaları, üçüncülük, ikincilik, birincilik. 10'a yakın Türkiye şampiyonasında derecesi var. Bu ulusal başarılarından sonra artarak devam eden başarıları var. Uluslararası başarılara da imza attı. 2019 yılı Mart ayında Dünya şampiyonu oldu. Sonrasında hiç ara vermeden Yıldızlar Avrupa Şampiyonası kampına davet edildi. Orada da çalışmalarına devam etti. Bugün ise Avrupa şampiyonluğunu rekor kırarak elde etti. Bundan sonra da daha iyi başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendisini, ailesini ve ülkemizi her zaman gururlandıracağına eminiz. Bayrağımızı her gittiği yarışmada dalgalandıracağına inanıyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz."