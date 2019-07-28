Avrupa şampiyonu İAÜ Kadın Tenis Takımı, yurda döndü

- Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda zirveye çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, yurda döndü. Şampiyonları havalimanında İAÜ'lüler büyük bir coşkuyla karşıladı.

Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu'nun (EUSA) düzenlediği ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Kadın Tenis Takımı, coşkulu bir karşılama eşliğinde yurda döndü. Bugün saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen takımı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğrenciler, akademisyenler ve idari kadrodan oluşan yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir topluluk coşkuyla karşıladı.

"BU GURUR TÜRKİYE'NİN"

Final maçında tenis kadın takımını yalnız bırakmayan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; "Bu başarı yalnız üniversitemizin değil tüm Türkiye'nin, Türk sporunun başarısıdır. Kızlarımız aynı zamanda bir ilke de imza atmış oldular. İlk kez bir Türk tenis kadın takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Bu ayrıca bizlere büyük gurur yaşatmakta. Ayrıca başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere birçok üst düzey devlet görevlisi arayarak tebriklerini ilettiler. 2014 yılında da erkek takımımızla Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştık. Biz bu başarıyı, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Pero Duygu Dumangöz, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek; "Türkiye'de Süper Lig'e çıktığımız 2011 yılından bu yana da aralıksız 8 sene boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attılar. Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda da ilk önce gruplarda Almanya ve Yunanistan temsilcilerini mağlup ederek yarı finale yükseldik. Yarı finalde Fransa'nın Grenoble Alpes Üniversitesi'ni, finalde ise yine bir Fransız üniversitesi olan Bordeaux Üniversitesi'ni, toplamda 7 saat süren kora kor bir mücadelenin sonunda mağlup ederek altın madalyayı aldık. Özellikle Bordeaux Üniversitesi'ne karşı üstün oynamak önemliydi, çünkü Bordeaux Üniversitesi 2 yıl öncenin Avrupa şampiyonuydu ve 2017 yılında bizimle birlikte EUSA tarafından "Sporda Avrupa'nın En İyi Üniversitesi" seçilmişlerdi. Ben, yardımcı antrenörüm Gülşah Çetin ve İAÜ Tenis Takımı olarak hem İstanbul Aydın Üniversitesi'ni hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"ÜÇ YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORDUK"

Ulaşılan bu başarının çok uzun bir emek ve özverinin ürünü olduğunu ifade eden İAÜ Kadın Tenis Takım Kaptanı Melis Sezer ise, "Üç yıldır bugünü bekliyorduk. Geçtiğimiz iki sene boyunca finalin kapısından döndük ve üçüncülük kürsüsüne çıktık. Bu yıl şampiyonluğu çok istiyorduk. Özellikle finalin ilk maçında bir ara arka arkaya kaybettiğim sayılar yüzünden kendimi çok kötü hissettim. Ancak Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın saha kenarından süregelen kesintisiz desteği beni kendime getirdi. Çiftler maçında zaten rakibimizin hiç şansı yoktu. Ülkemize ve üniversitemize böylesine önemli bir başarıyı getirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. Cemre Anıl ise Karadağ'da yaşayan Türklerin turnuva boyunca kendilerine destek olduklarının altını çizerek "Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah devamını da getiririz" şeklinde konuştu.

FRANSIZLARA ÜSTÜNLÜK KURDULAR

Cemre Anıl, Melis Sezer, Sidal Ak ve Merve Herduran'dan oluşan İAÜ Kadın Tenis Takımı, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen şampiyonada yarı finalde Fransa'nın University of Grenoble Alpes takımını 2-1 yenerek finale çıktı. Finalde ise bir başka Fransız üniversitesi olan University of Bordeaux ile karşı karşıya gelen İAÜ Tenis Kadın Takımı zorlu geçen müsabakada, teklerde rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bunun üzerine 3 set üzerinden oynanan çiftler maçına geçildi. Çiftler maçında rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0'lık üstünlük sağlayan İAÜ Tenis Kadın Takımı, toplamda rakibini 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. İAÜ Tenis Kadın Takımı böylece, Türkiye üniversite sporları tarihinde ilk kez bu branşta kadınlarda bir Avrupa Şampiyonluğu elde eden üniversite oldu. Mert Naci Türker, Burak Bilgin ve Kutsal Korkmaz'dan oluşan İstanbul Aydın Üniversitesi Erkek Tenis Takımı da Avrupa dördüncüsü olarak turnuvayı bitirdi.