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Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

- Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldiANKARA - Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu.

15.10.2019 19:55
- Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi
ANKARA - Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı bugün Ankara'ya geldi.
Milli Takımı Esenboğa Havalimanı'nda, sporcular ve yakınları karşıladı. Ankara'ya ayak bastıktan sonra basın mensuplarına konuşan Sevda Altınoluk çok çalıştıklarını ifade ederek, "Çok çalıştık. Bunun için çok emek verdik ve zorlu bir finali kazanarak şampiyon olduk. Askerlerimiz için çok istiyorduk şampiyon olmayı, inandık, başardık. Ülkemize şampiyonluğu getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.
Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

Avrupa, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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