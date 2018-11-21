21 Kasım 2018, 13:15
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Avrupa Şampiyonu Levine 4 Yıl Doping Cezası Aldı

Avrupa Şampiyonu Levine 4 Yıl Doping Cezası Aldı

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "clenbuterol" maddesine rastlanan 29 yaşındaki atletin spordan 4  yıl men edildiği belirtildi.
Kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı atlet, geçen  şubatta yapılan doping testini geçememesinin ardından geçici olarak men cezası  almıştı.
Levine, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından  beri şampiyonalara katılamadı.
Atletizm,Büyük Britanya,Avrupa

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