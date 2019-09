Avrupa şampiyonu Murat Öz olimpiyatlar için çalışıyor

Artvinli 22 yaşındaki milli karateci Murat Öz, Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat hayalini de gerçeğe dönüştürebilmek için gece gündüz çalışıyor.Borçka ilçesinde yaşayan Öz, 5 yaşında başladığı karate sporunda 3 Türkiye şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, Avrupa birinciliği ve ikinciliği gibi başarılara imza attı.Son olarak İspanya'nın Guadalajara kentinde 28-31 Mart'ta gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası'na katılan Öz, 75 kiloda tatamiye çıkarak altın madalya kazandı.Öz, 2020 Tokyo Olimpiyatarı'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Murat Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora 5 yaşındayken ağabeyi ve antrenörü Şirin Ali Öz'ün yönlendirmesiyle başladığını söyledi.Karateye başladığında bugünlere geleceğini hayal etmediğini belirten Öz, "Çok küçüktüm, geleceğe dair hiçbir planım yoktu. Ağabeyim benim karateyi bırakmamam için çok çaba sarf etti. Bazen ağabeyim kolumdan tutup zorla götürüyordu. Pes ettiğim, yıldığım, vazgeçmek istediğim zaman, ağabeyim hep bana destek verdi. Bana hem ağabeylik hem de antrenörlük yaptı. Ortada bir başarı varsa bunda ağabeyimin çok emeği var." diye konuştu.Öz, başarının sırrının pes etmemek olduğuna işaret ederek, küçük yaştan itibaren bu sporu yaptığı için çok sakatlıklar ve zorluklar yaşadığını ancak asla pes etmediğini aktardı.Farklı kategorilerde çok sayıda madalya kazandığını, şu an 75 kiloda A Milli Takım sporcusu olduğunu kaydeden Öz, "3 sene üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye ikinciliğim, üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum, Avrupa ikinciliği ve şampiyonluğum var." ifadelerini kullandı.Öz, 2017'de Bulgaristan'da katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında ilk maçta elendiğini ve hüsrana uğradığını ifade ederek, şunları söyledi:"2018 Avrupa seçmeleri olduğunda Türkiye birincisi olarak milli takıma katıldım. Bu sefer daha iddialıydım, hedeflerim vardı. 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında ikinci oldum, bayrağımızı dalgalandırdım. 2019'da da tekrar Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Orada takım olarak Avrupa şampiyonu olurken ben de altın madalya kazandım."2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefi doğrultusunda yoğun bir antrenman ve müsabaka sürecinde olduklarına dikkati çeken Öz, karate milli takımıyla dünyanın farklı ülkelerinde olimpiyatlara katılabilmek için kota puanı veren maçlara çıktığını belirtti.Öz, her sporcunun olimpiyat hayali olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Olimpiyatlardaki ilk karate müsabakalarında yer almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah bu, bana ve arkadaşlarımıza nasip olur ve ülkemizi orada temsil ederiz. Allah nasip ederse çok çalışıp pes etmeyip olimpiyatlara katılıp oradan da güzel bir sonuçla döneceğiz. Şu ana kadar sayısız madalya kazandım, inşallah olimpiyat madalyasını da boynuma takarak aileme ve ülkeme armağan ederim. Bunun için gece gündüz çalışacağım."Ağabey Ali Öz: "Nasip olursa 2020 Olimpiyatları'nda Murat Öz'ü tüm dünya izleyecek"Murat Öz'ün 10 yaşından itibaren antrenörlüğünü de yapan ağabeyi Şirin Ali Öz, Murat'ın, Borçka'nın yetiştirdiği en önemli sporculardan olduğunu ifade ederek, "Spor sadece mindere çıkıp tekme, yumruk atmak değil. Sporcuyu ahlak ve disiplin yönünden eğitmek de önemli. Başarının asla tesadüf olmadığını, geriye dönüp baktığımızda bir kez daha görüyoruz." diye konuştu.Murat'ın performansının çok iyi olduğunu, vücudunu zorlayacak sakatlığı bulunmadığını kaydeden Öz, "Her şey yolunda gibi görünüyor. Nasip olursa 2020 Olimpiyatları'nda Murat Öz'ü tüm dünya izleyecek." dedi.