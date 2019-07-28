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Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndü

- Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndüİSTANBUL - Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda şampiyon olan İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı yurda döndü.

28.07.2019 20:37
Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndü
- Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndü
İSTANBUL - Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda şampiyon olan İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı yurda döndü. Şampiyonları havalimanında İAÜ'lüler büyük bir coşkuyla karşıladı.
Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, coşkulu bir karşılama eşliğinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen takımı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğrenciler, akademisyenler ve idari kadrodan oluşan yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir topluluk coşkuyla karşıladı.

İstanbul, Avrupa, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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