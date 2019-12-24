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Avrupa şampiyonu oldu

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Ali Koç, Kick Boksta Dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldu.

24.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:02 Avrupa şampiyonu oldu

Ege Üniversitesi sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlarla dönmeye devam ediyor. EÜ Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Ali Koç, Kick Boksta Dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldu. Necdet Budak, genç sporcu Ali Koç'u ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gencer'i makamında ağırladı.

Spora yapılan yatırımın gençlerin geleceğine yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son iki yıl içerisinde Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırarak modernize ettik. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ali kardeşimiz de Kick Boksta Dünya üçüncülüğüne ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kendisini ve hocalarını gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ege Üniversitesi, Ali Koç, Rektör, Güncel

Kaynak: Bültenler

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