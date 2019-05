Avrupa şampiyonunu nazar ayeti ile karşıladılar

Kaynak: İHA

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 8.kez Avrupa Şampiyonu olan bedensel engelli Erzurumlu Milli sporcu Gökhan Seven'i nazar ayeti ile karşıladı.Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda Avrupa 1.si sol kolda ise yine Avrupa 1.si olan Erzurumlu Milli Sporcumuz Gökhan Seven, Erzurum havalimanında Engelliler Meclisi tarafından coşku ile karşılandı.Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda, 75 kg Kategorisinde Erzurumlu Milli Sporcu Gökhan Seven mücadele etti. Rakipleri ile zorlu ve kıyasıya mücadele maçları yapan Milli Sporcu Gökhan Seven sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu.Basına konu hakkında açıklama yapan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Gökhan kardeşimiz daha önce 6 kez Dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Şuan ise Avrupa Şampiyonluğunun sayısını 8 'e çıkarıp erişilmesi zor ve kırması imkansız görülen muhteşem bir rekor'a imza atıp, Muhteşem Gökhan diye anılmaya başlamıştır. Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar. Gökhan kardeşimizde bu sözün özüdür, engellerin engel olamadığı, engelleri aşan engelli bir insandır. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım, Gökhan kardeşimiz ise gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra hem Türkiye'mize, hem Erzurum'umuza, hem de engelli kardeşlerimize dev bir ser bıraktı. Bu eser ise 6. Kez Dünya,8 kez Avrupa ve 2 kez Asya şampiyonluğu ve kırılması zor olan Dünya, Avrupa ve Asya rekorlarıdır. İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır. Biz Engelliler Meclisi olarak engelli kardeşlerimize her alanda yararlı olmanın uğraşı ve telaşı içindeyiz.Keleşoğlu, 'Milli Sporcumuz Gökhan Seven Türkiye'nin ve Erzurumlu hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizlerin sevincini kat ve kat artırıp bizleri sevince boğmuştur. Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandırarak, göğsünde madalyası ile göğsümüzü kabartarak memleketimize dönmüştür. Kardeşimizi Can'ı gönülden tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak var olan tüm imkan ve desteğimizle Milli Sporcumuzun yanında ve desteğindeyiz" diye konuştu.Bir sonra ki hedefinde Olimpiyatlara katılmak olduğuna vurgu yapan Dünya, Avrupa ve Asya Şampiyonu Erzurumlu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven, "Her müsabaka öncesinde bana her zaman yardımları, destekleri, ilgi, alakaları, moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na ve Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a teşekkür ederim" dedi.