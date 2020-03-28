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Avrupa Satranç Şampiyonu Çelik ücretsiz dezenfektan dağıttı

Avrupa Satranç Şampiyonu Berkay Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıttı.

28.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:06
Avrupa Satranç Şampiyonu Çelik ücretsiz dezenfektan dağıttı
Avrupa Satranç Şampiyonu Berkay Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Sakarya 'da vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıttı.
Berkay Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak ve bu krizi fırsata çevirenlere karşı bir tepki olarak farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.
Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın öneminin daha iyi kavrandığı günlerde elindeki imkanları hemşehrileriyle paylaştığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:
"Böyle günlerde herkes her şeyi devletten beklememeli ve birbirimize destek olmalıyız. Sakarya halkı deprem felaketinde bu birlikteliği gösterdi ve tekrar ayaklandı. Bu zor günleri paylaşım ve dayanışmayla şehrimizin atlatacağından şüphem yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin başlatmış olduğu dayanışma ruhuyla şehrimiz dünyaya örnek olacak bir mücadele içindedir. Ben de bu mücadelede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başta tüm sağlık çalışanlarımıza, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye çalışanlarını ve devlet görevlilerini gösterdikleri mücadele ve özveriden dolayı tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Tüm imkanı olan sporcularımızı da bu yolla yaşlılar başta olmak üzere halkımıza destek olmaya davet ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Berkay Şahin, Sakarya, Avrupa, Güncel

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