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Avrupa Sosyal Haklar Komitesi: Türkiye, işçi hakları konusunda Avrupa standartlarının gerisinde

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından yayımlanan rapor, işçi hakları konusunda Türkiye’nin Avrupa standartlarının gerisinde kaldığını ortaya koydu.

24.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:01
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi: Türkiye, işçi hakları konusunda Avrupa standartlarının gerisinde
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından yayımlanan rapor, işçi hakları konusunda Türkiye 'nin Avrupa standartlarının gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Türkiye'de özellikle, çocuk işçiler, hamile çalışanların korunmasıyla ilgili eksikliklere dikkati çekilen raporda, kadına yönelik şiddetle ilgili yasaların etkili bir şekilde uygulanmadığı, fakir ailelerin ekonomik olarak yeteri kadar korunmadığı uyarısı yapıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Avrupa, İşçi, Dünya

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