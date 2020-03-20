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Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

20.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:16
Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli
Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.
Avrupa Yüzme Birliğinden (LEN) yapılan açıklamaya göre, Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde 11-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyona, artan sağlık endişeleri ve seyahat kısıtlamaları yüzünden ertelendi.
Geçici olarak 17-30 Ağustos tarihlerinin belirlendiği ancak kesin tarihin, yerel organizasyon komitesiyle mayıs sonu veya haziran başında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacağı da ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Macaristan, Avrupa, Spor

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