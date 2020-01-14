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"Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı"

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

14.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:00
Dışişleri bakanı Cevad Zarif hesabından yaptığı paylaşımda " taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı iki tweet ile Avrupa'ya eleştiri ve tavsiyede bulundu. Cevad Zarif Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Diplomatik hata mı? İngiltere ABD'nin davranışını taklit ediyor ve terörist macerasında körü körüne bir suç ortağı oluyor. İngiltere'nin en son ABD tarafından böyle bir hataya sürüklenmesi Irak savaşındaydı. Sorun nasıl çözülecek? Şerefli bir değişim yoluna girerek ve mahkemenin verdiği karara uyarak borcunuzu İranlılara ödeyin" dedi.
Zarif, İngiltere'yi eleştirdiği diğer paylaşımında ise "20 ay içerisinde, Bercam'a üye 3 Avrupa ülkesi ABD'nin rızasını kazanmak için İngiliz siyasetini takip ederek, ABD'nin diktelerine boyun eğdiler. Bu işin hiç sonucu olmadı ve olmayacaktır. Avrupa Troykası Bercam anlaşmasını koruyabilir ancak bunu zaten Bercam'a bağlı olan İran'a dayatmalarla ve zorbalıkla başaramaz. ve Avrupa bunu sağlamak için taahhütlerini yerine getirecek cesarete sahip olmalıdır" ifadelerini kulland
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Avrupa, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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