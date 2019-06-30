30.06.2019 23:42
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Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın

Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası Finali'nde İspanya, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Avrupa U21 Şampiyonası Finali'nde İspanya , Almanya 'yı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İtalya ve San Marino 'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22. düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası Finali'nde İspanya ile Almanya, İtalya'nın Udinese kentinde yer alan Friuli Stadı'nda karşı karşı geldi.

Mücadeleye etkili başlayan İspanya, 7. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Almanya beraberlik için yüklense de 69. dakikada Dani Olmo'nun golüyle Matadorlar farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Almanya, Nadiem Amiri'nin golüyle umutlansa da mücadele 2-1 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla İspanya UEFA Avrupa U 21 Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Almanya , Avrupa , İspanya , Spor

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