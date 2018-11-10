Avrupa Üçüncüsü Tekvandocuya Karşılama Töreni

Ümitler Avrupa
Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kavak Anadolu Lisesi
öğrencisi Arslan Demir, Kavak ilçesinde törenle karşılandı. Polonya
'nın başkenti Varşova
'da düzenlenen şampiyonada 63 kiloda üçüncü olan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü sporcusu Arslan Demir için Kavak'ta karşılama töreni düzenlendi.
Kavak 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nda düzenlenen törene, sporcunun yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Başarısından dolayı Arslan Demir'i kutlayan Başkan Sarıcaoğlu, sportif faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin kazandırılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı
'na da teşekkür etti.
İlçede hem Yaşar Doğu
hem de Yenicami mahallelerinde spor salonları bulunduğunu anlatan Sarıcaoğlu, "Sporcularımız tesislerde rahatlıkla çalışmalarını yapabiliyor. Efsane güreşçimiz Yaşar Doğu'yu örnek alan, Kavak'ın, Samsun
'un ve Türkiye
'nin sesini dünyaya duyuran sporcumuza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Buradaki törenin ardından ilçede araç konvoyu düzenlendi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:58