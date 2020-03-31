Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi

E3 ülkelerinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'nın (INSTEX şirketi) ilk işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderildi.

31.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:28
Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi
E3 ülkelerinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) İran 'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'nın (INSTEX şirketi) ilk işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderildi.
E3 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, INSTEX'in ilk işleminin, Avrupa 'dan İran'a tıbbi ürünler ihraç edilerek başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Tıbbi ürünlerin İran'a ulaştığına yer verilen açıklamada, "INSTEX, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) koruma çabalarının bir parçası olarak, Avrupa ve İran arasındaki ticarette meşru çerçevede sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdi ilk işlem tamamlandı. INSTEX ve İranlı mukabili Özel Ticaret ve Finans Enstitüsü (STFI), daha fazla işlem üzerinde çalışacak ve mekanizmayı geliştirecek." ifadeleri kullanıldı.
Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'i kurmuştu.
Avrupalı şirketleri İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan INSTEX'e 1 Aralık 2019'da Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ile İsveç'in hissedar olarak katıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Avrupa, İran, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Haber 14:20: Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı. - Haber 14:19: Ankara'da koronavirüse karşı 'Dezenfekte Tüneli' - Haber 14:18: 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Haber 14:18: CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı" - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber