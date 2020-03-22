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Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor

Avrupa'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

22.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:13
Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor
Avrupa 'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa, Ekonomi

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