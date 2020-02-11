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Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?

Avusturya hükümeti otoban hız sınırını saatte 130'dan 140'a çıkaran uygulamaya son veriyor. Peki Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?

11.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?
hükümeti otoban hız sınırını saatte 130'dan 140'a çıkaran uygulamaya son veriyor. ve Salzbourg arasında Ağustos 2018'de deneme amacıyla yürürlüğe giren uygulama 1 Mart 2020'de sona erecek. Yeşillerden Çevre Bakanı Leonore Gewessler, daha önceki hükümette Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan aşırı sağcı Norbert Hofer'in getirdiği değişlikliği, "kötü bir örnek" olarak tanımladı.

Resmi verilere göre Avusturya'da kara taşımacılığının sera gazı salımındaki payı yüzde 74. Hükümet, hız sınırını yükseltmenin bu oranı da artıracağı görüşünde.
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Avusturya, Viyana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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