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Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama

Londra, Berlin ve Paris, 2020'yı coşkuyla karşıladı.

01.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:08 Avrupa ülkelerinden 2020'ye coşkulu kutlama
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Uzun süredir Brexit ile gündemde olan Londra, Almanya'nın başkenti Berlin ve haftalardır Sarı Yelekliler'in eylemlerine sahne olan Paris, 2020'yı görsel şölenle kutladı. Londra, Berlin ve Paris'te kentin önemli meydanlarına akın eden yüzlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile "merhaba" dedi. Thames Nehri kıyısında toplanan yüzlerce kişi, geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerini sevdiklerine sarılarak kutladı.

Grevlerin gölgesinde yeni yıl kutlamaları

Paris ise Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararın ardından başlayan grevlerin gölgesinde 2020'yi karşıladı. Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında yüzlerce kişi Champs-Elysees Caddesi'ne akın etti. Işık ve havai fişek gösteri altında 2019'u geride bırakan Parisliler, sabaha kadar eğlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise yeni yıl kutlamalarının adresi Brandenburg Kapısı oldu. TSİ 02.00'da 2020 yılına "merhaba" diyen Berlinliler, havai fişek gösterisi ile yeni yılı kutladı. - LONDRA

Berlin, Londra, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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