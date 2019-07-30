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Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı.

30.07.2019 12:21 Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan TOKİ uygulaması noktasında polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde şüpheli bir araç durduruldu.

Hafif ticari araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 1 Irak, 1 Sri Lanka, 5 Mısır uyruklu olmak üzere toplamda 7 kaçak göçmen yakalanarak Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin aracın sürücüsü A.A. emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Avrupa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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