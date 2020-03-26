Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

26.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:17
'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

Söz konusu ülkelerde koronavirüs vakalarının hızla yayılmaya devam ettiği belirtilerek artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir' - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem ’Pes’ dedirtti Haberler
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem "Pes" dedirtti
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Haberler
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Rusya’dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Almanya’daki Türk asıllı siyasetçinin koronavirüs test sonucu pozitif Haberler
Almanya'daki Türk asıllı siyasetçinin koronavirüs test sonucu pozitif

Son Dakika Dünya Haberleri

13:44: Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor - Haberler 13:43: Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı - Haberler 13:42: İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayirliler, karantina için Karabük'e gönderiliyor - Haberler 13:41: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi öldü - Haberler 13:40: Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını - Haberler 13:37: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?