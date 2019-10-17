Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, harekat nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG tehdini ortadan kaldırmak için Suriye sınırlarında başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken, Bulgaristan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIMI DESTEKLEMİYORUZ"

Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Türkiye'nin, Bulgaristan'ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.

AVRUPA BİR FİRE DAHA VERDİ

Türkiye'nin, bölgede oluşan terör koridorunu temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Macaristan ve İspanya'dan destek açıklamaları gelmişti. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı'nın açıklamalarıyla birlikte Avrupa bir fire daha vermiş oldu.