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Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası

Türkiye, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.

05.08.2019 17:44 Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası
Türkiye, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi.
Gazi Üniversitesi adına yarışan sporculardan Ercan Çetinkaya LC 74 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkarken, Hamdi Saygılı (LC +84 kilo) ve Salim Özkan (PF +84 kilo) bronz madalya aldı.
TOBB ETÜ'den Aygün Gençay, PF 84 kiloda, Uludağ Üniversitesi'nden Aydın Aslan da K1 71 kiloda üçüncü oldu.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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