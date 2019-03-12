Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak

<a class='keyword' href='/iran/' title='İran'>İran</a>'ın başkenti <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tahran/' title='Tahran'>Tahran</a>'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ipek-yolu/' title='İpek Yolu'>İpek Yolu</a> Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy, proje ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> ve Ortadoğu merkez hava üssünün <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> olacağını söyledi.