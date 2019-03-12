12 Mart 2019, 10:55
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Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak

Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy, proje ile Avrupa ve Ortadoğu merkez hava üssünün İstanbul olacağını söyledi. Tahran, Avrupa, İstanbul, Orta Doğu, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com