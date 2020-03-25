Avrupa, virüsle mücadele kredisi konusunda anlaşmaya vardı
Euro bölgesi bakanları koronavirüs ile mücadele için kurtarma fonundan GSYH'nin yüzde 2'si kredi kullanılmasında uzlaştı.
25.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:21
Euro bölgesi bakanları koronavirüs ile mücadele için kurtarma fonundan GSYH'nin yüzde 2'si kredi kullanılmasında uzlaştı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi