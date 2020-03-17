Avrupa Voleybol Konfederasyonu, koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında CEV, tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında CEV, tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.
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Kaynak: AA
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