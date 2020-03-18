Avrupa Voleybol Konfederasyonu tüm organizasyonlarını durdurdu
Etkisi her geçen gün biraz daha artan yeni tip koronavirüs, birçok spor organizasyonlarının durdurulmasına neden oluyor.
18.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:00
Etkisi her geçen gün biraz daha artan yeni tip koronavirüs, birçok spor organizasyonlarının durdurulmasına neden oluyor. Bu kapsamda Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler çerçevesinde ertelediğini duyurdu.
CEV'den yapılan resmi açıklamada; Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendiği ve yeni kararların önümüzdeki ay duyurulacağı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Mart ayının başında CEV’e maçların ertelenmesi yönünde taleplerde bulunmuşlardı. Zira İtalya’daki koronavirüs vakalarının artması ve her iki temsilcimizin de İtalyan ekipleriyle (Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola Novara) karşılaşacak olması bu talebi beraberinde getirmiş ve sonuç olarak karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenmişti.
CEV'den yapılan resmi açıklamada; Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendiği ve yeni kararların önümüzdeki ay duyurulacağı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Mart ayının başında CEV’e maçların ertelenmesi yönünde taleplerde bulunmuşlardı. Zira İtalya’daki koronavirüs vakalarının artması ve her iki temsilcimizin de İtalyan ekipleriyle (Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola Novara) karşılaşacak olması bu talebi beraberinde getirmiş ve sonuç olarak karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenmişti.
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Kaynak: EuroSport.com
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