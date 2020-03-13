Menü
Haberler ›› Güncel ››Avrupa'ya açılan sınır kapılarında termal kameralı önlem - Güncel

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında termal kameralı önlem

EDİRNE'de, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılın sınır kapılarına, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.

13.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:43
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında termal kameralı önlem

EDİRNE'de, Yunanistan ve Bulgaristan 'a açılın sınır kapılarına, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Ülkeye giriş yapanlarda 37.2 derece üzerinde ateşi olanlar kameramız tarafından tespit ediliyor. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'den Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına karşı termal kameralı önlem alındı. Yunanistan ve Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapanlar, termal kameralardan geçiriliyor.

Avrupa 'nın en büyük TIR geçişlerinin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda başta TIR şoförlerine,  ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçirildikten sonra ülkeye giriş izni veriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a açılan Uzunköprü Gar Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar da sağlık taramasından geçiriliyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ülkeye giriş yapmak için gelenlerin önce termal kameradan geçirildiğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı'mızın talimatlarıyla, Hudut Sahillerimiz Genel Müdürlüğü'nce, Edirne'deki tüm kapılarımızda kurulan termal kameralar hizmette. 37.2 derece üzerinde ateşi olanlar hemen kameramız tespit etmekte. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Ateşi yüksek olanlar, maskesi takılarak gerekli birimlerimize nakledilecek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Diyanet, Güncel
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü Güncel
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü