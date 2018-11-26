Avrupa'ya Açılan Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

Avrupa
'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Edirne
'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. İhracat
yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, ihracat tırlarının yoğunluğuna Bulgaristan
'ın cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli
Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde 500'ü aşkın, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise 200 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Tır sürücüleri düzensiz göçmen nöbetinde
Tır şoförü Ömer Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 24 saattir sırada beklediğini söyledi.
Sırada beklemenin tır şoförlerini zorladığını belirten Oflaz, "Bir gündür sıradayım ve kapıdan çıkış yapmam yine 24 saati geçer. Sırada beklemek bizim için çok yorucu. Yemek ve tuvalet ihtiyacını gidermekte zorlanıyoruz. Geceleri arabaları kontrol etmekten dolayı uyuyamıyoruz. Çünkü yurt dışına gitmek isteyen kaçaklar dorselerin brandalarını keserek içine girmeye çalışıyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak içinde sürekli kontrol yapıyoruz." şeklinde konuştu. Almanya
'ya giden tır şoförü Erdal Odabaşı da tır kuyruklarına kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini belirterek, "Bizim için burada beklemek büyük zaman kaybı. İhracatın yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Bu sıraların artık bitmesini istiyoruz. Yetkililerin bu sorunlarımızı duymasını ve çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bulgaristan,Edirne,Avrupa
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:47