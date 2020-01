"Avrupa'ya gidersek eli boş döneceğimizi düşünmüyorum"

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla kapatan Yeni Malatyaspor'da 17 maçta bin 530 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak öne çıkan kaleci Fabien Ceddy Farnolle, takımın bu sezonki hedefiyle ilgili, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa 'ya gitmek istiyoruz. Gidersek eli boş döneceğimizi düşünmüyorum" dedi. Antalya kampında kulüp televizyonuna konuşan Beninli eldiven en büyük motivasyonunun sahada futboldan keyif almak olduğunu söyledi. Ligin ilk yarısındaki yüksek performansını çok çalışmaya bağlayan Farnolle, "Kendi adıma iyi bir ilk yarı geride bıraktığımı söyleyebilirim. Performansımı çok çalışmama borçluyum. Gerçekten elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Şunu söyleyebilirim, yarın bugünden daha iyi olacağım" dedi."AVRUPA'YA GİDERSEK ELİ BOŞ DÖNMEYECEĞİZ"Takımın bu sezonki hedefiyle ilgili de konuşan 34 yaşındaki başarılı eldiven şunları söyledi:"Daha önce bir deneyimimiz oldu. Orayı gördük, nasıl bir atmosferi olduğunu biliyoruz. Bu sene de hem kendi performansıma bakarak hem takımın performansına bakarak şunu söyleyebilirim ki her şeyin en iyisine layığız. Avrupa'ya gidebilecek kalitede bir takımız. Eminim gidersek elimiz boş dönmeyeceğiz.""İYİ Kİ OLMAMIŞ ÇÜNKÜ ŞU AN TÜRKİYE'DE OYNUYORUM"Farnolle hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada ise, "34 yaşındayım ve bu yaşıma kadar hep bir hedefim oldu. Bu hedefim Fransa'da 1. Lig'de oynamaktı ama olmadı. Her şeyde bir hayır vardır. İyi ki olmamış. Çünkü şu anda Türkiye'de Süper Lig'de oynuyorum. Tabi burada Avrupa heyecanı da yaşadım. Kariyerimle ilgili ise burada en iyi yere gelmek istiyorum" diye konuştu.(Mehmet Türel/İHA)