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Avrupa'ya gitmek isteyen 130 düzensiz göçmen Adana'da yol kenarına bırakıldı

Afganistan'dan kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen ve Avrupa'ya gitmek istedikleri tespit edilen 130 düzensiz göçmen, Adana'da yol kenarına bırakıldı.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20Avrupa'ya gitmek isteyen 130 düzensiz göçmen Adana'da yol kenarına bırakıldı
'dan kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen ve 'ya gitmek istedikleri tespit edilen 130 düzensiz göçmen, 'da yol kenarına bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Bulvarı'nda yol kenarında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin beklediği ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede Afganistan, Özbekistan ve Pakistan uyruklu 130 kişinin, yaklaşık bir yıl önce yurda kaçak yollarla girdiğini ve 'den deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştığını tespit etti.
Bu yöntemle başarısız olan göçmenlerin, daha sonra kaçakçılarla anlaşarak Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığı ancak Adana'da bırakıldıkları öğrenildi.
Göçmenlerden Ferid Golam, gazetecilerin sorusu üzerine göçmen kaçakçılarına kişi başı 1000-2 bin dolar ödediklerini belirtti.
Aralarında, ikisi hasta 35 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Afganistan, Avrupa, İzmir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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