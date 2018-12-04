Avrupa'ya Gitmek İsteyen 15 Göçmen Hayatını Kaybetti

04 Aralık 2018 Salı 15:50



04 Aralık 2018 Salı 15:50

Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.Mültecileri taşıyan bir tekne Libya açıklarında battı. Olaydan kurtulan Mısırlı bir göçmen, Libya'nın batısında bulunan Sabratha kentinden yola çıkan göçmenlerin, 12 gün boyunca denizde aç ve susuz kaldıklarını söyledi.Teknede bulunan 25 kişiden 15'inin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sahilde bulunan evlerden birinin sahibi, hayatta kalan göçmenlerin Mısrata kenti yakınlarındaki kıyılardan birinde yıkandıklarını söyleyerek, göçmenler için Kızılay yardım hizmeti ile hastaneleri aradıklarını bildirdi. Sahil kasabasındaki sakinler, göçmenlerin çok sağlıksız göründüğünü söylerken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. - TRABLUS