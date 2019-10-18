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Avrupa'ya servis verecek

KISBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaş sınırının olmadığı ve tüm yetişkin bireylerin kayıt olup faydalandığı okul yoğun bir katılım ile devam ediyor.

18.10.2019 11:09Avrupa'ya servis verecek 

Kuzey Kıbrıs'ta kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde mesleki bilgisi tam bireyler yetiştirmek ve insanlığa faydalı bilgi ve hizmet üretmeyi hedef olarak belirlemiş önde gelen üniversitelerden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkin bireyler için açılan Ali-Veli Okulu kursu devam ediyor.

Kırtasiye masrafları KISBÜ tarafından karşılanan okulda, gece okulu şeklinde gerçekleşen kurslar, KISBÜ Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam'ın himayesi altında yapılan kurslar, Türkçe Öğretmenliği ve bu bölüme bağlı Türkçe Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: Bültenler

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