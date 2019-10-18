Avrupa'ya servis verecek

Kuzey Kıbrıs'ta kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde mesleki bilgisi tam bireyler yetiştirmek ve insanlığa faydalı bilgi ve hizmet üretmeyi hedef olarak belirlemiş önde gelen üniversitelerden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkin bireyler için açılan Ali-Veli Okulu kursu devam ediyor.

Kırtasiye masrafları KISBÜ tarafından karşılanan okulda, gece okulu şeklinde gerçekleşen kurslar, KISBÜ Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam'ın himayesi altında yapılan kurslar, Türkçe Öğretmenliği ve bu bölüme bağlı Türkçe Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.