Avrupa'ya Tır Dorsesinde Kaçacaklardı

Avrupa
'ya yük taşıyan tırların dorsesine gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala
Sınır Kapısı'ndan Yunanistan
'a geçmek için sırada bekleyen tır şoförleri Makedon I.D ve Arnavut S.B, polisi arayıp, tırlarının dorselerindeki gümrük mührünün kesildiği ihbarında bulundu.
X-ray taramasından geçirilen tırlarda 2'si çocuk 11 Filistin
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Şüpheli sıfatıyla şoförlerin ifadesi alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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