27 Kasım 2018, 17:40
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Avrupa'ya Tır Dorsesinde Kaçacaklardı

Avrupa

Avrupa'ya yük taşıyan tırların dorsesine gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Avrupa'ya yük taşıyan tırların dorsesine gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek için sırada bekleyen tır şoförleri Makedon I.D ve Arnavut S.B, polisi arayıp, tırlarının dorselerindeki gümrük mührünün kesildiği ihbarında bulundu.

X-ray taramasından geçirilen tırlarda 2'si çocuk 11 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli sıfatıyla şoförlerin ifadesi alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Yunanistan,Avrupa
27 Kasım 2018 Salı 17:40