Avrupa'ya Ulaşan Kokainin Yarıdan Fazlası Kuzey Afrika Üzerinden Geliyor

Birleşmiş Milletler
(BM
), Avrupa
'ya ulaşan kokainin yüzde 68'inin Kuzey Afrika
ülkeleri üzerinden geldiğini açıkladı.
BM'ye bağlı Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2018 raporu Fas
'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
INCB Üyesi Celal Tevfik, uyuşturucu kaçakçılarının Kuzey Afrika'yı hedef aldığını belirterek, Avrupa'ya ulaşan kokainin yüzde 68'inin bölge ülkelerinden geçtiğini söyledi.
Raporda ayrıca Latin Amerika
ülkelerinden Atlantik Okyanusu
üzerinden Kuzey Afrika'ya büyük miktarda uyuşturucu gönderildiğine işaret edilerek Fas'a bu konuda gerekli önlemleri artırması uyarısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler, Avrupa, Kuzey Afrika, Güncel
Kaynak: AA