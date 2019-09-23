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Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı

2004 ve 2009 yıllarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinin fenomen karakteri Burhan Altıntop için sosyal medyada 'Filmi yapılsın' kampanyası başlatıldı

23.09.2019 15:42

2004 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Burhan Altıntop" karakteriyle fenomen haline gelen Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Aradan yıllar geçtikten sonra Ekşi Sözlük yazarları tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. 'Burhan Altıntop'un filmi yapılsın' başlığında açılan kampanya kısa sürede ilgi gördü. Kullanıcılar, bambaşka bir karakterle fenomen haline gelen Burhan Altıntop'un tek başına bir filminin yapılması için Gülse Birsel'in ve karaktere hayat veren Engin Günaydın'ın bu çağrıya en kısa zamanda dönüş yapmasını bekliyor.

REPLİĞİYLE AKILLARA KAZINMIŞTI

Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.

Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı

Engin Günaydın, Avrupa Yakası, Magazin

YORUMLAR(8)
HARİKA HABER:harika haber. . Burhan gibisi varmı ya. . Lütfen film olsunn
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MELİS:Ben her akşam hala yemek yerken izliyorum :))
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GÜLCAN GÜLER ERDAL:HALA İZLİYORUZ. DİZİ YAPILSIN HATTA HER HAFTA GÖRELİM. BURHANI GERİ İSTİYORUUUUUZZZZ::))
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SEYİRCİ:Avrupa yakası, İşler güçler ve Kurtlar Vadisi bu üç diziyi yapan bir Kanal Parayı götürür.
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MSDS:Çok itici bir tiplemeydi o yüzden çok sevildi. . Herkes kendine yakın birine benzetiyordu . .
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CIMCIMBIZ:BU KALİTEDE BAŞKA BİR NE DİZİ GELDİ NEDE FİLM UMARIM FİLMİN ÇIKAR BURHAANCIM
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NURİ ALCO:Gercekten türk tv tarihinin en hos ve komik karakteriydi. Geri gelirse seviniriz
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6.FİLO:Burhan gerçekten Altın top mu?
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