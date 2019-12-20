Avrupa Yakası'nın İlk Hijyenik Oyun Merkezi Açıldı!

2. Hijyenik Oyun Merkezi, tamamen ücretsiz hizmet verecek.

Gülmek İyileştirir Derneği, 2018 yılından bu yana Altunizade'de faaliyette olan hijyenik oyun merkezinin ardından, 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açtı. 19 Aralık Perşembe günü düzenlenen açılış etkinliğine, Derneğin kurumsal destekçileri ile çok sayıda gönüllü ve bağışçı katıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu İlker Ayrık da ilk günden bu yana destekçisi olduğu Derneğin bu anlamlı gününe ev sahipliği yaptı.

"Hayalimiz Tüm Türkiye'ye Ulaşmak"

Merkezin açılışında konuşan Gülmek İyileştirir Derneği'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı "Büyük gayretlerle hayata geçirdiğimiz 2. Hijyenik Oyun Merkezimizi çocuklarımızla buluşturacağımız için müthiş heyecanlıyız. Biliyorsunuz ki, ilk merkezimiz Anadolu Yakası'nda önemli bir ihtiyacı karşıladı. Şu ana kadar merkezimizden 64 aile ve çocuk faydalandı. İlk merkezimizin açılışından bu yana Avrupa Yakası'nda da yeni bir merkez açmayı hayal ediyorduk. Bugün bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Daha fazla çocuğa oyun oynama imkanı verecek, gözlerindeki ışıltıyı çoğaltacak bu merkezin hayata geçirilmesi elbette bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde oldu. Maddi ve manevi katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki en önemli hedefimiz bu merkezleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde daha çok kişiye ulaştırmak olacak" dedi.

Ücretsiz Ulaşım ve Psikolog Desteği Veriliyor

Hijyenik Oyun Merkezi'nde, kemoterapi sebebi ile bağışıklığı baskı altında olan, okula gidemeyen, kalabalık ortamlara giremeyen ve akranları ile sosyalleşemeyen 3-10 yaş arası çocuklara özel hijyen koşulları gözetilerek oyun alanları sağlanıyor. Tüm Avrupa Yakası'na hizmet verecek yeni merkez sayesinde çocuklar, akranları ile oyunlar oynayabilecek ve tedavi süreçlerine sosyalleşerek devam edebilecek.

Hafta için her gün 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet veren Hijyenik Oyun Merkezi, bünyesinde tam zamanlı bir okul öncesi öğretmeni de bulunduruyor. Ayrıca, merkezde aileler için ücretsiz psikolog desteği ve ulaşım hizmeti de sağlanıyor.