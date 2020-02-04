Bir baş yapıtın dans ile buluşması Zorlu PSM'de

A.Adnan Saygun' un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu, Uğur Seyrek' in koreografi ve rejisi ile ''İnsan'' ı arıyor. 9 Şubat akşamı 20.30 da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Avrupa yakasındaki sanatseverlerle de buluşmaya hazırlanan eserin ''İnsan'' metnini Uğur Seyrek ve Işık Noyan yazdı.

A.Adnan SAYGUN, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre' nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 1943 yılında tamamladığı oratoryo ilk kez 25 Mayıs 1946 yılında Ankara' da seslendirilmiştir. Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, kısa sürede SAYGUN'u uluslararası düzeye taşımıştır.

Eserde sanatseverler, sahnede hem İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarını, hem de opera solistleri ve korosunu birlikte izleyecekler.