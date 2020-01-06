Haberler » Spor » Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi - Spor

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi

Antalya'da 12-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi.

06.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:32 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi
'da 12-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi.
Satranç Federasyonundan edinilen bilgiye göre, organizasyona federasyon imkanları ile davet edilecek sporcuların isimleri ve ne şekilde başvuru yapacakları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın ardından duyurulacak.
Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'na kayıt yaptıracak sporcularda öncelikli olarak Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmış olma şartı aranacak.
Davetli sporcular dışında kalan ve 2020 altyapı ulusal takım havuzuna girmeye hak kazanan satranççılar ise organizasyona gitmeleri durumunda yüzde 20 konaklama indiriminden faydalanabilecek.
İlan edilecek listede yer alacak sporculardan ön kayıt başvuruları alınacak. Ön kayıt yapabilecek sporcuların listesi, Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sonunda ilan edilecek. Bu liste, 2020 altyapı ulusal takım havuz sporcularından oluşacak.
Ön kayıtların ardından kesin kayıt listesi duyurulacak. Bu listede yer alacak sporcular, şampiyonaya kesin katılım hakkı elde edebilecek.
Kesin kayıt listesinde yer alacak sporcular ve velilerin ödeyecekleri tutarlar, şampiyona yönergesi yayımlandıktan sonra belli olacak.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:26   Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski - Spor
13:19   Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı - Spor
13:14   Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu - Spor
13:11   Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda - Spor
13:11   Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi - Spor
12:17   Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı - Spor
11:51   Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor - Spor
11:47   Olcay Şahan: Kaiserslautern'den ayrılırken Galatasaray beni transfer etmek istedi - Spor
11:14   16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti - Spor
10:09   6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu - Spor
6.01.2020 13:31:04