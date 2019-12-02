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Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyi durduracağını açıkladı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek
Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı. 'de çevre krizi kapsamında aylardır yoğun tartışmalara neden olan konu açıklığa kavuşturuldu. Avrupa Komisyonu kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının engellenmesini öngören kararı memnuniyetle karşıladı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise açıklamayı 'tarihi' olarak niteledi.

Fransa ve Almanya kararı destekledi

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin finans kurumu olarak işliyor ve üye devletler tarafından destekleniyor.
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Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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